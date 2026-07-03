На Притомском проспекте в Кемерове укладывают новый асфальт под путепроводом. Фото: администрация города Кемерово.

В Кемерове дорожники обновляют асфальт под путепроводом на Притомском проспекте. Это одна из задач финального этапа капремонта Кузбасского моста. Об этом сообщает администрация города.

Укладка верхнего слоя уже идет полным ходом, все работы на проезжей части планируется завершить до конца недели. Эти работы - часть масштабной модернизации объекта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В прошлом сезоне специалисты полностью обновили мостовой путь и подходы, вернув движение по всем шести полосам. Сейчас основное внимание уделено подмостовому пространству: помимо обновления дороги, рабочие доделывают систему водоотведения, восстанавливают конусы, озеленяют территорию и монтируют архитектурную подсветку.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проверил строительство бегового центра в Новокузнецке, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.