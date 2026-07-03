Кузбасские ветераны СВО выступили на чемпионате «Абилимпикс» в Казани.

В Казани прошел чемпионат «Абилимпикс» для ветеранов специальной военной операции. В соревнованиях участвовали более 1000 человек со всей России. Кузбасс на соревнованиях представляла делегация из семи участников. Их сопровождала специалист регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Евгения Смакотина.

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ и руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что для многих бойцов чемпионат становится трамплином в профессию. В прошлом году более 85% участников трудоустроились. Она выразила уверенность, что нынешние герои также смогут применить полученные навыки и вернуться к активной жизни.

Ветераны соревновались по семи направлениям. Михаил Кузнецов из Киселевска занял пятое место в компетенции «Оператор БПЛА». Дмитрий Галактионов из Юрги стал восьмым в номинации «Исполнительское мастерство» (вокал). Станислав Кобелев из Яшкино занял девятое место в номинации «Инструктор по адаптивной физической культуре». Киселевчанин Александр Пятков стал десятым в номинации «Массажист». Павел Калинин из Юрги занял двенадцатое место в «Поварском деле». Юрий Финке из Новокузнецка стал четырнадцатым в направлении «Мебельщик». Его земляк Дмитрий Вавржин занял девятнадцатое место в «Сборке-разборке электронного оборудования».

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