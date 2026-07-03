Погода в Кузбассе 4 июля 2026 года: до +30 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 4 июля 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 4 июля 2026 года. Обещают, что будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, местами +8…+13 градусов. Днем ожидается +25…+30 градусов. Ветер обещают юго-восточный, ночью 2–7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 5–10 метров в секунду, при грозах местами порывы до 19 метров в секунду.

Погода в Кемерове 4 июля 2026 года

В субботу, 4 июля 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +15…+17 градусов. Днем будет +28…+30 градусов. Ветер обещают юго-восточный, ночью 2–7 метров в секунду, днем 5–10 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 4 июля 2026 года

В субботу, 4 июля 2026 года, в Новокузнецке будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Температура воздуха ночью покажет до +19 градусов. Днем ожидается до +25 градусов. Ветер обещают юго-западный, 3 метра в секунду.

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