Забрал «на инкассацию»: в Кузбассе будут судить курьера-мошенника из Томска

В Кузбассе будут судить курьера-мошенника из Томска. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Томска, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В марте сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что мошенники обманули 65-летнего жителя Белова, похитив у него около 430 000 рублей. Злоумышленники позвонили мужчине и сообщили, что с его банковского счета переводят деньги за границу. Они запугали его уголовной ответственностью и убедили обналичить сбережения. Аферисты сказали, что деньги нужно передать для «инкассации» в Томск. Мужчина поверил незнакомцам, снял все деньги и отправил их посылкой в соседний регион.

Полицейские выяснили, когда посылка прибудет, задержали курьера в момент получения. Им оказался 24-летний житель Томска, который нашел предложение о незаконном заработке в интернете.

Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело направлено в суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Похищенные деньги были изъяты и возвращены потерпевшему.

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