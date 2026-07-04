Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 6 по 10 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к заместителям губернатора и председателя правительства Кузбасса, руководителям исполнительных органов региона с 6 по 10 июля 2026 года. Оставить обращения можно по телефонам прямой линии.

6 июля на связи будет Евгений Сионихин, начальник управления Гостехнадзора Кузбасса. Задать вопросы можно с 15.00 до 16.00 по телефону: 8 (3842) 36-79-53. В этот же день с 15.00 до 17.00 на вопросы ответит Сергей Лысенко, начальник управления ветеринарии Кузбасса, по номеру: 8 (3842) 28-95-29.

7 июля с 15.00 до 16.00 на связи Валерий Догадов, заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка). Телефон для обращений: 8 (3842) 36-87-09. Также с 16.00 до 17.00 можно обратиться к Александру Малахову, и. о. начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе, по телефону: 8 (3842) 77-05-03.

8 июля с 15.00 до 16.00 ответит на вопросы Александр Малов, заместитель председателя правительства Кузбасса - министр экономического развития. Телефон: 8 (3842) 75-85-50. В тот же день с 15.00 до 17.00 проконсультирует Евгений Дудаков, начальник инспекции государственного строительного надзора Кузбасса. Номер для связи: 8 (3842) 58-70-12.

9 июля с 15.00 до 17.00 на вопросы жителей ответит Татьяна Акимова, министр культуры и национальной политики Кузбасса. Телефон: 8 (3842) 36-33-42.

10 июля с 10.00 до 12.00 на связи Юлия Гаврилюк, и. о. министра образования Кузбасса. Задать вопросы можно по телефону: 8 (3842) 36-43-21.

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