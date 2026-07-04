В Кемерове задержан похититель, оплативший покупки чужим смартфоном. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию обратился 36-летний кемеровчанин. Он рассказал, что на улице у него украли телефон. Ущерб составил более 8 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель с судимостью за кражу. Выяснили, что кемеровчанин стоял на автобусной остановке, когда к нему подошел незнакомец и попросил телефон для совершения звонка. Пока владелец отвлекся, вор скрылся с гаджетом.

Оказалось, что преступник успел совершить несколько покупок в магазине, расплатившись украденным смартфоном. Телефон он выбросил в мусорный бак после того, как разбил его, случайно уронив на асфальт.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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