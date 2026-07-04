В Кузбассе возобновили работу автоматических АЗС и разрешили продажу бензина в канистры

Илья Середюк сообщил о новых правилах на АЗС. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что вопрос отпуска топлива в специализированную тару решен.

С сегодняшнего дня на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний «Газпромнефть» и «Лукойл» можно будет приобрести топливо по следующей схеме: 40 литров бензина на руки, из которых 10 литров можно будет залить в канистру.

Для удобства жителей также начнут работать автоматические заправки. Важно соблюдать правила: топливо можно заливать только в бак (40 литров бензина или 80 литров дизельного топлива). В случае нарушения условий заправки самообслуживания будут снова закрыты.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проверил строительство бегового центра в Новокузнецке, а еще солист группы «Пицца» поделился впечатлениями о фестивале «Динотерра» в Кузбассе.