Фестиваль «Динотерра» в Кузбассе: 21 тысяча гостей подпевали группе «Пицца»

21 тысяча участников фестиваля «Динотерра» подпевали хитам группы «Пицца» в Кузбассе.

Первый день международного научно-популярного фестиваля «Динотерра» в Кузбассе завершился «Динохором» и концертом группы «Пицца».

Солист группы Сергей Приказчиков отметил теплый прием зрителей. Ему подпевало целое динополе - 21 тысяча гостей, приехавших в пятницу вечером. Группа «Пицца» исполнила 17 композиций, а Сергей Приказчиков сыграл на гитаре на бис.

4 июля станет самым насыщенным днем: запланировано около 50 мероприятий. Среди развлекательных - «Диношествие», «Диноэтнотека», «Динохор» и шоу «Поем всем полем». Хедлайнером дня станет Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации». В научном блоке пройдет V Международный симпозиум с участием более ста ученых из России и ближнего зарубежья.

Ранее мы писали, что солист группы «Пицца» поделился впечатлениями о фестивале «Динотерра» в Кузбассе, а еще Илья Середюк поздравил Новокузнецк с Днем города.