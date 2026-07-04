За пять лет кузбасские сельхозкооперативы получили 380 млн рублей господдержки.

В первую субботу июля отмечают Международный день кооперативов. В Кузбассе действуют 43 сельскохозяйственных кооператива, объединяющих более 2,5 тысячи производителей. Они занимаются сбором и переработкой молока, мяса и овощей, заготовкой и переработкой дикоросов, сбором и продажей меда, а также переработкой зерна и производством кормов.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что развитие сельхозкооперации - эффективный экономический инструмент, создающий рабочие места на селе. Объединяясь в кооперативах, местные жители получают стабильную работу, а горожане - доступ к натуральной и качественной продукции. Поддержка государства помогает кооперативам расширять производство и ассортимент, превращая подсобные хозяйства в агропромышленные предприятия, которые кормят весь регион.

С 2021 года кузбасские кооперативы получили грантовую поддержку на 379,6 млн рублей. В 2026 году на субсидии и гранты выделено еще 80 млн рублей.

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