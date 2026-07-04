Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+26°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2026 7:40

За пять лет кузбасские сельхозкооперативы получили 380 млн рублей господдержки

Кузбасские сельхозкооперативы за пять лет получили 380 млн рублей господдержки
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За пять лет кузбасские сельхозкооперативы получили 380 млн рублей господдержки.

За пять лет кузбасские сельхозкооперативы получили 380 млн рублей господдержки.

В первую субботу июля отмечают Международный день кооперативов. В Кузбассе действуют 43 сельскохозяйственных кооператива, объединяющих более 2,5 тысячи производителей. Они занимаются сбором и переработкой молока, мяса и овощей, заготовкой и переработкой дикоросов, сбором и продажей меда, а также переработкой зерна и производством кормов.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что развитие сельхозкооперации - эффективный экономический инструмент, создающий рабочие места на селе. Объединяясь в кооперативах, местные жители получают стабильную работу, а горожане - доступ к натуральной и качественной продукции. Поддержка государства помогает кооперативам расширять производство и ассортимент, превращая подсобные хозяйства в агропромышленные предприятия, которые кормят весь регион.

С 2021 года кузбасские кооперативы получили грантовую поддержку на 379,6 млн рублей. В 2026 году на субсидии и гранты выделено еще 80 млн рублей.

Ранее мы писали, что солист группы «Пицца» поделился впечатлениями о фестивале «Динотерра» в Кузбассе, а еще Илья Середюк поздравил Новокузнецк с Днем города.