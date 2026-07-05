В Кузбассе в салоне автомобиля умерла шестимесячная девочка

В Кузбассе в салоне автомобиля умер шестимесячный ребенок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе шестимесячный ребенок умер в автомобиле, Об том сообщает Следственный комитет Кузбасса, возбудивший уголовное дело по ч.1. ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, рано утром 4 июля 2026 года в поселке Смолино Кемеровского муниципального округа на берегу реки Томь женщина, которая вместе с шестимесячной дочерью находилась в машине, заметила, что малышка не подает признаков жизни. Приехавшие медики констатировали смерть девочки.

В настоящий момент сотрудники Следкома Кузбассса устанавливают все детали случившегося. Также назначена судмедэкспертиза, итоги которой позволят определить точную причину гибели ребенка.

Расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Кемеровской области.

Это уже не первый случай гибели ребенка, оставленного жительницами Кузбасса в автомобиле. В середине июня 7-летний мальчик, оставленный матерью в салоне машины на три часа, впал в кому из-за теплового удара. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но безрезультатно: ребенок скончался. В настоящее время в отношении матери также возбуждено и расследуется уголовное дело.