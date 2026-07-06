Новокузнецкий пожарный превращает металл в искусство. Фото: Личный архив.

Новокузнецкий пожарный превращает металл в искусство. Историю Ивана Коровченко - прапорщика и помощника начальника караула в пожарно-спасательной части №2 Новокузнецка, который после тушения пожаров и спасения людей занимается художественной обработкой металла, рассказал «Горсайт».

Интерес к металлу появился у Ивана восемь лет назад благодаря родственнику с Урала.

«Мы делали ворота для мамы. Мне понравилось, поэтому начал заниматься этим делом дальше - металлообработкой методом холодной ковки», - рассказал он.

Первой самостоятельной работой стал мангал. Казалось бы, ничего сложного, но новичку без материалов и оборудования пришлось непросто - для покупки всего нужного даже пришлось подрабатывать.

Если хобби родилось случайно, то профессию Иван выбрал вполне осознанно: с детства хотел носить форму и приносить реальную пользу. В 2018 году он пришел в МЧС. Обе его сферы - и служба, и творчество - схожи по духу: требуют выносливости, силы и умения работать с огнем. А дома его ждут и поддерживают жена, взрослая дочь и маленький сын.

«Сейчас это хобби для меня способ отвлечься от работы спасателем, которая очень тяжелая как морально, так и физически», - признается Иван.

Мастерская стала для него вторым домом: после дежурств он нередко задерживается там до ночи. Из металла он создает почти все - от декора до мебели и навесов, доказывая, что этот материал не ограничивается заборами и калитками. На изготовление, например, железной розы уходит всего 15 минут.

А главная награда на службе - искренние «спасибо» от людей, чьи дома и жизни удалось сохранить.

Опыт, накопленный за годы, Иван мечтает передать шестилетнему сыну. Мальчик уже бывает у отца в части, знает типы пожарных машин и твердо намерен идти по его стопам. Часто он заглядывает и в мастерскую, с интересом наблюдая, как рождаются изделия.

«Пока он приходит как маленький начальник. Но ему очень нравится проводить время со мной, говорит, что будет помогать, когда подрастет», - говорит Иван Коровченко.

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