Кузбасский врач рассказал, что такое «грозовая астма»

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летний поллиноз - это не просто сезонный дискомфорт, а сложный процесс, который требует грамотного подбора лекарств и даже учета метеорологической обстановки для предотвращения опасных состояний. Об этом заявил врач-аллерголог-иммунолог, профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки КемГМУ Минздрава России Андрей Шабалдин.

По его словам, сезон аллергий сейчас в разгаре: сначала цвели деревья, а сейчас эстафету подхватили злаковые и сорные травы. Симптомы аллергии примерно одинаковые: заложенность носа, насморк, слезотечение. Но могут возникнуть и опасные состояния, например, так называемая «грозовая астма».

Во время летних гроз из-за резкого перепада давления и высокой влажности пыльцевые зерна впитывают воду и разрываются в воздухе на тысячи микрочастиц. Эти фрагменты могут проникнуть глубоко в терминальные бронхиолы и вызвать у пациентов, которые раньше страдали только легким ринитом, острый бронхоспазм.

Ранее мы писали, что c 6 июля в Междуреченске запретили проезд машин по понтонному мосту.