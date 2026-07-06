Живая музыка, фотовыставка и розыгрыш призов: в Кемерове пройдет фестиваль «Культураль»

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18 июля в Кемерове состоится масштабное культурное событие – фестиваль «Год единства: Культураль». Его организатором выступил медиахолдинг «Кузбасс», а площадкой для проведения станет арт-пространство «Редакция».

Гостей ждет насыщенная программа: живая музыка от коллективов Кемерова и Новокузнецка, выставка фотографа Елены Ефановой, хореографические спектакли от школы танца «JAM», а также мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и арт-инсталляции.

Во время фестиваля пройдет запись подкаста одноименной программы «Культураль», где желающие смогут узнать секреты работы телевидения и стать частью создания выпуска.

Также в рамках фестиваля разыграют призы, в том числе поездку в Шерегеш.

Гостей будет ждать арт пространство «Редакция» на Октябрьском проспекте, 28 с 15:00 до 22:00. Вход свободный. 16+

Ранее мы писали, что на подготовку Кузбасса к отопительному сезону потратят порядка 15 млрд рублей.