На подготовку Кузбасса к отопительному сезону потратят порядка 15 млрд рублей

Фото: пресс-служба АПК.

На подготовку коммунальных сетей Кузбасса к отопительному сезону в этом году планируется направить порядка 15 млрд рублей, из которых 6,6 млрд пойдут на реконструкцию и капитальный ремонт источников теплоснабжения, а также замену сетей. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Илья Середюк поставил перед коммунальщиками задачу ускорить подготовку к зиме, чтобы эта работа была завершена к сентябрю.

«Зимой каждый порыв, каждую внештатную ситуацию мы будем рассматривать через призму подготовки, которая сегодня должна быть организована на высоком уровне», - сказал глава региона.

Сейчас гидравлические испытания тепловых сетей завершены на 92%. Специалисты нашли около тысячи повреждений и устранили 74% из них. Что касается запасов угля для котельных, то уже сформированы более 92 тысяч тонн при целевом показателе в 67,9 тысяч.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.