В Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре

Фото: МЧС Кузбасса.

В Осинниках мужчина погиб при пожаре в доме на улице 50 лет Рудника. Следком начал доследственную проверку.

Возгорание произошло в ночь с 5 на 6 июля. Спасатели, потушив огонь, обнаружили в квартире тело 50-летнего мужчины, а также женщину – она была госпитализирована в медицинское учреждение. Причина смерти пострадавшего – отравление угарным газом.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в одной из комнат около стены. Сейчас специалисты устанавливают точную причину пожара.

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Следственными органами по данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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