Кузбасский врач рассказал, какие болезни может спровоцировать стресс

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Психосоматика - это научная дисциплина, а не эзотерика, стресс может спровоцировать некоторые болезни. Об этом заявил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

«Стресс реально меняет биохимию организма: уровень кортизола, иммунитет, тонус сосудов. Это физиология, а не «все в голове». Доказанная связь с хроническим стрессом есть у гипертонии, язвенной болезни, бронхиальной астмы, ИБС», - рассказал спепциалист.

При этом он подчеркнул, что нельзя списывать на стресс все болезни. Например, психосоматикой не является «рак от обиды», «болезнь почек от страха». Это не медицина, а это эзотерика с медицинским словарем. Лучше не искать причину в вебе, а обратиться к врачу.

«Встречаются пациенты, которые лечили «психосоматику» сами: без назначения врача принимали успокоительные БАДы, седативные; отказывались от лечения гипертонии — «просто надо меньше нервничать». Итог — передозировка или запущенное основное заболевание», - добавил токсиколог.

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