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НовостиОбщество7 июля 2026 3:35

В Кузбассе спасли двух мужчин, потерявших сознание в погребе

Кузбасские реаниматологи спасли двух мужчин, которые потеряли сознание в погребе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: минздрав Кузбасса.

Фото: минздрав Кузбасса.

Бригада реаниматологов Кузбасской клинической станции скорой медицинской помощи спасла двух мужчин, которые потеряли сознание в погребе. Об этом сообщает министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Они отравились газами, скапливающимися в закрытых и непроветриваемых помещениях. Сотрудники МЧС вытащили пострадавших, но их жизни были под угрозой.

Врач-анестезиолог-реаниматолог Вадим Куртуков и медсестры Анна Ерышева и Татьяна Савельева обеспечили проходимость дыхательных путей. Они начали искусственную вентиляцию легких и интенсивную медикаментозную терапию.

Состояние пациентов стабилизировали, их срочно госпитализировали. Сейчас оба мужчины уже выписаны.

Ранее мы писали, что в Кемерове продолжается реконструкция трамвайного маршрута №10, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.