В Кемерове продолжается реконструкция трамвайного маршрута №10.

В Кемерове продолжается реконструкция трамвайного маршрута №10. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Работы идут на участке от улицы Дзержинского до улицы Чкалова. С 20 июня здесь ограничено автомобильное движение, а трамвайное полностью закрыто. Почти завершили демонтаж старых путей. Специалисты подготовили котлованы и начали менять инженерные коммуникации.

Работы под землей масштабные. На участке от улицы Дзержинского до проспекта Кузнецкого трамвайную линию пересекают 18 разных сетей: от водопровода и канализации до кабелей связи и интернета.

Строители вскрыли два участка водопровода. Один полностью заменили на новый и уже запустили. Вторую ветку подготовят к замене в ближайшее время. Сейчас согласовывают график переключений, чтобы работы прошли с минимальным неудобством для жителей.

Мэр уточнил, что ремонт идет по графику. В ближайшие годы будут менять рельсовое полотно, инженерные коммуникации и контактную сеть на других участках пути, как на левом, так и на правом берегу. Полное обновление планируют завершить к 2030 году.

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