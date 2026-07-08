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НовостиОбщество8 июля 2026 7:52

В Кемерове открыли проезд по улице Шорникова

Временные ограничения вводились из-за выявленного дефекта на теплосети
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: СГК Кузбасс.

Фото: СГК Кузбасс.

В Кемерове открыли сквозной проезд по улице Шорникова. Об этом сообщили в СГК.

Автомобилисты могут свободно проехать в прямом и обратном направлении.

На участке восстановили асфальт, в ближайшее время нанесут разметку.

Напомним, что дорогу перекрывали из-за ремонта теплосети – дефект был выявлен во время гидравлических испытаний. Энергетики заменили запорную арматуру, компенсаторы, часть трубопроводов и усилили каркас тепловой камеры.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина умер после визита в травмпункт, а также в июне в Кузбассе воздух прогрелся на 3-4 градуса выше климатической нормы.