В Кузбассе 70 пар получили награды в День семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе 70 семейных пар были отмечены медалями «За любовь и верность». Награды в День семьи, любви и верности вручил губернатор Илья Середюк.

Среди награжденных – многодетные семьи и супружеские пары-юбиляры, которые вместе более 25 лет, а также семьи участников СВО.

«Каждый из вас внес достойный вклад в развитие Кузбасса, в сохранение и приумножение традиционных семейных ценностей. Ваш жизненный опыт — бесценное наследие для будущих поколений», — сказал Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина умер после визита в травмпункт, а также в июне в Кузбассе воздух прогрелся на 3-4 градуса выше климатической нормы.