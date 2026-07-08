В Новокузнецком округе за сутки выпала месячная норма осадков

Фото: соцсети Андрей Шарнин.

В Новокузнецком округе за сутки выпало рекордное количество осадков — 40 мм. Это — месячная норма, сообщил глава территории Андрей Шарнин.

Из-за сильных дождей вода в Томи, Кондоме и малых реках поднялась, что привело к подтоплению территорий. Так, в деревне Есауловка подтопило 13 домов. Но эвакуация жителей не потребовалась - за ночь вода ушла.

Также пострадали садовые товарищества в районе станции Карлык. Там плюсом ко всему переполнились водоемы, которые используются для полива участков. Из-за перелива дамбы в районе СНТ «Алюминщик-2» произошло подтопление дачных участков в СНТ «Строитель-2». Сейчас вода постепенно начала уходить.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина умер после визита в травмпункт, а также в июне в Кузбассе воздух прогрелся на 3-4 градуса выше климатической нормы.