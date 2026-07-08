Власти Кузбасса опубликовали карту укрытий от воздушных атак.

На сайте правительства Кузбасса появился раздел о защите от воздушных атак. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Глава региона отметил, что там уже есть информация о некоторых укрытиях на случай воздушной тревоги. Список будет пополняться.

«Сохраните ссылку и делитесь QR-кодом с близкими - с его помощью зайти на сайт можно максимально быстро и просто», - добавил Илья Середюк.

Карта укрытий Кузбасса.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина умер после визита в травмпункт, а также в июне в Кузбассе воздух прогрелся на 3-4 градуса выше климатической нормы.