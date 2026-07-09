В Кемерове за сутки проверили более 2 тысяч грузовиков и нашли незаконные грузы

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове за первые сутки после введения ограничений для фур проверили более 2 тысяч грузов и выявили шесть нарушений. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Вчера власти Кузбасса запретили транзитным фурам въезд в областную столицу, а также организовали пункты досмотра грузовиков на шести подходах к городу.

«За это время совместно с сотрудниками ГИБДД, Росгвардии и членами Ассоциации ветеранов СВО проверили более 2 тысяч грузовых автомобилей. И что интересно, выявили факты незаконного перемещения грузов. Слава богу, это не военная продукция. Шесть фактов относятся к незаконной перевозки спиртосодержащей продукции», - сообщил глава региона.

Он поручил обновить в Кемерове схему организации дорожного движения, чтобы исключить несанкционированные стоянки большегрузов. В частности, на Северо-Западном обходе будут оборудованы площадки для отдыха водителей, установлены дополнительные информационные знаки и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, губернатор рекомендовал главам муниципалитетов использовать опыт Кемерова и по возможности организовать движение транзитного транспорта в обход населенных пунктов.

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