В Кемерове капитально отремонтируют мемориал у Вечного огня

Фото: пресс-служба городской администрации.

В Кемерове будет капитально отремонтирован памятник кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Обновить мемориал планируется до 9 мая 2027 года, сообщили в городской администрации.

Памятник является объектом культурного наследия, поэтому к его проектированию и реставрации применяется особый подход. В ближайшее время эксперты выполнят проходку шурфов, чтобы проанализировать состояние почвы, фундаментов и основных конструктивных элементов. Это позволит определить точный объем необходимых работ: от укрепления существующего плиточного покрытия до возможной замены подстилающих слоев основания.

Работы пройдут на памятнике и прилегающей к нему площади, а Вечный огонь продолжит функционировать в штатном режиме.

Сроки проведения ремонта будут зависеть от объемов, возможно, реставрация будет закончена уже в этом году. При необходимости работы перенесут на следующий год, но в любом случае к 9 Мая памятник предстанет в обновленном виде.

Ранее мы писали, что в Кемерове за сутки проверили более 2 тысяч фур и нашли незаконные грузы.