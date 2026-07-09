Губернатор Кузбасса поручил создать убежища в школах

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил главе Кемерова Дмитрию Анисимову создать убежища в социальных учреждениях города – прежде всего, в школах.

Сегодня глава региона вместе с мэром посетил один из подвалов, который при необходимости может стать местом размещения жителей. Всего по городу определили 500 помещений для укрытый на случай беспилотной опасности, в основном, это подвалы многоквартирных домов. Список убежищ может пополняться.

«Каждое новое укрытие должно быть оперативно внесено в карту, размещенную на сайте администрации Правительства. Необходимо доводить информацию о создании убежищ до жителей всех близлежащих домов. А на прилегающей территории размещать объявления об их наличии, чтобы в момент ЧС даже прохожие могли быстро сориентироваться и защититься от опасности», - отметил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса опубликовали карту укрытий от воздушных атак.