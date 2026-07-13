В Кузбассе награды ветерана Великой Отечественной вернулись в семью

Фото: МВД России.

В Новокузнецке полицейские нашли родственников ветерана Великой Отечественной войны и передали им его награды, в том числе орден Отечественной войны и медаль «За боевые заслуги». Об этом рассказала официальный представились МВД России Ирина Волк.

Коробочку с наградами в полицию принесли работники местного телеканала. Сами журналисты не смогли найти хозяина реликвий, но предположили, что их мог забыть в телестудии один из гостей эфира.

Правоохранители вместе с поисковиками и представителями общественных организаций установили бойца, которому принадлежали награды. Им оказался Василий Тимофеевич Иванов. Однако, согласно архивным сведениям, в Сталинске (так раньше назывался Новокузнецк) жили два участника Великой Отечественной войны с таким именем.

Поисковики связались с родственниками обоих сибиряков и нашли наследника наград - внука Василия Тимофеевича. Молодой человек подтвердил, что коробка с медалями действительно давно пропала. В торжественной обстановке ему передали награды.

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