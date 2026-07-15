Когда живот растет без набора веса: в Кузбассе удалили гигантскую опухоль матки у женщины

В Кемерове успешно прооперировали женщину с 4-килограммовой опухолью. Фото: министерство здравоохранения Кузбасса.

В Кузбасском клиническом онкологическом диспансере имени М.С. Раппопорта хирурги удалили гигантскую опухоль матки у 58-летней женщины. Об этом сообщает министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Полгода назад у кемеровчанки начал расти живот, хотя она не набирала вес. В конце мая появились боли, стало тянуть ногу. Женщина могла спать только на правом боку. УЗИ показало объемное новообразование.

Во время операции обнаружили, что опухоль весом четыре килограмма сместила все органы брюшной полости, передавила кишечник и нарушила работу мочевого пузыря. С большим трудом хирурги отделения онкогинекологии отделили опухоль от прилегающих тканей, сосудов, матки и придатков.

Сейчас пациентка восстанавливается и готовится к выписке. После гистологического исследования врачи решат, какое лечение ей потребуется дальше.

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