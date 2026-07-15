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НовостиОбщество15 июля 2026 4:46

В Новокузнецке идет реставрация монумента «50 лет образования СССР»

В Новокузнецке продолжается реставрация монумента «50 лет образования СССР»
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: соцсети Дениса Ильина.

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке идет реставрация монумента «50 лет образования СССР». Мэр Денис Ильин сообщил, что работы ведутся за счет средств от туристического налога.

Он отметил, что самый сложный черновой этап завершен. Специалисты очистили поверхности, укрепили основание, нанесли штукатурку, гидроизолировали ограждение клумбы и заменили грунт.

Теперь приступили к ключевому этапу - окраске центрального шпиля с гербом СССР и отделке основания (стилобата). Далее запланированы покраска ограждения клумбы, озеленение территории и установка архитектурной подсветки. Монумент планируют сдать к 1 августа. Подрядчик надеется завершить работы раньше, если позволит погода.

Ранее мы писали, что губернатор Илья Середюк рассказал о мерах против роста цен на АЗС, а еще более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в кузбасские вузы и ссузы.