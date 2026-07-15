В Кемерове у школы искусств появился уличный торшер в виде дерева

Фото: Александр Чаринцев | Газета "Кемерово".

В сквере возле школы искусств №50 в Кировском районе появился новый светильник в виде дерева. Торшер стал финальным штрихом благоустройства пространства, которое велось по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в этом году в Кемерове ремонтируют 14 общественных территорий. Работы на многих обхектах уже завершены. Так, в нескольких скверах осталось установить малые архитектурные формы, на улице Таврической – смонтировать игровой комплекс с воркаут-зоной, а вдоль пешеходной зоны у старого корпуса школы №45 подключить новое наружное освещение.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке идет реставрация монумента «50 лет образования СССР».