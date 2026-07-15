Кузбасские производители свинины вышли на зарубежные рынки

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасские производители свинины впервые на зарубежные рынки – мясо впервые отправили в Казахстан и Армению. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

«Партии продукции Чистогорского свинокомплекса уже отправились в Казахстан и Армению. В нынешнем году к этим направлениям планируется добавить Монголию, Вьетнам и Филиппины. А в следующем — предприятие пройдет аттестацию для экспорта в Китай и Республику Корея», - рассказал глава региона.

Губернатор напомнил, что рост экспорта и развитие переработки помогают диверсифицировать экономику Кузбасса.

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