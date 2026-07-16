Житель Кузбасса лишился автомобиля из-за миллионного долга перед ребенком

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

В Кемерове судебные приставы арестовали автомобиль должника, который не платил алименты своему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Мужчина должен был выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако свои обязательства не исполнял и всячески скрывался от судебных приставов. В итоге накопил перед сыном долг более 1,5 млн. руб.

Тогда приставы арестовали внедорожник HAVAL JOLION, принадлежащий кемеровчанину. Машину продадут, а полученные деньги перечислят в счет погашения долга по алиментам.

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