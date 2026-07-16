Снова за рулем без прав: в Кузбассе задержали водителя, уже отбывавшего арест за пьяную езду

В Кузбассе водителю грозит штраф в 135 тысяч рублей за пьяную езду без прав Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полицейские Кемеровского округа выявили в соцсетях информацию о том, что 56-летний житель деревни Береговой управляет автомобилем «УАЗ Патриот» в нетрезвом виде. Это привлекло внимание сотрудников ГИБДД. Они установили, что срок действия прав водителя истек в апреле этого года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Используя систему «Паутина», инспекторы обнаружили еще 9 случаев, когда этот же водитель садился за руль без прав. В мае его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Тогда суд назначил ему 10 суток ареста.

Сейчас в отношении нарушителя составлено девять протоколов. Максимальная сумма штрафов по этой статье составляет 135 тысяч рублей. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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