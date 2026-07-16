В Кемерове полицейские нашли подростков, которые бросали пакеты с водой из окна. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во время мониторинга СМИ сотрудники полиции узнали, что подростки кидают пакеты с водой из окна многоквартирного дома. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Инспекторы ПДН выяснили, что в этом участвовали двое подростков 13 и 14 лет. Они ради забавы устроили соревнование, кто дальше кинет пакет с водой из окна девятого этажа.

Полицейские провели с подростками и их родителями профилактическую беседу. Родителей предупредили об административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

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