В Кузбассе задержан агрессивный мужчина, устроивший дебош в машине скорой помощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого жителя, который вел себя агрессивно в присутствии медиков. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Днем экипаж Росгвардии прибыл по тревожному сигналу из машины скорой медицинской помощи, которая остановилась во дворе дома на проспекте Ленина. На месте росгвардейцы задержали 37-летнего мужчину, который проявлял агрессию в отношении фельдшера. Для его усмирения были применены наручники.

По предварительным данным, прохожие заметили мужчину на земле и вызвали скорую помощь. Когда медики привели его в чувство, он начал вести себя агрессивно и нарушать общественный порядок. Фельдшер нажал кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Все обстоятельства инцидента выяснят в ходе проверки, по результатам которой примут решение в соответствии с законом.

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