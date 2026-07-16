В Новокузнецке поймали женщину за кражу из гипермаркета на 13 тысяч рублей

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области.

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая пыталась вынести из гипермаркета неоплаченные товары на сумму 13 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Днем росгвардейцы приехали в магазин на улице Светлой по сигналу тревоги. Охранник рассказал, что заметил попытку кражи и указал на подозреваемую. Женщину 24 лет задержали для выяснения обстоятельств.

По предварительным данным, горожанка положила свою сумку в продуктовую тележку и начала складывать туда товары. В сумке были кофе, корм для животных, сыр, напитки, одежда и другие товары на 13 тысяч рублей. Затем она прошла мимо кассы без оплаты и попыталась уйти из магазина. Ее действия заметили сотрудники гипермаркета, которые вызвали Росгвардию. Для дальнейшего расследования задержанную передали полиции.

Ранее мы писали, что жительница Кузбасса оказалась в больнице из-за укуса насекомого, а также в минздраве рассказали, сколько человек пострадали от последствий жары с начала лета.