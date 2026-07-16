Илья Середюк посетил площадку проекта «Томский бульвар» в Новокузнецке.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк осмотрел площадку реализации проекта комплексного развития территории «Томский бульвар» в Новокузнецке. На месте обсуждался план работ.

Глава региона отметил, что в проект войдут сам бульвар и прилегающая территория микрорайонов 45-46, нуждающиеся в благоустройстве. Площадь составляет около семи гектаров.

Илья Середюк также подчеркнул, что задача проекта - создать современное общественное пространство, которое станет новой точкой притяжения в Центральном районе города.

Формат комплексного развития территории (КРТ) предполагает одновременное строительство жилых домов, социальной инфраструктуры и рекреационных зон. Подобные проекты уже реализуются в Кемерове, Новокузнецке и Шерегеше. Глава региона отметил, что уже скоро так будет вестись все жилищное строительство в Кузбассе.

Ранее мы писали, что жительница Кузбасса оказалась в больнице из-за укуса насекомого, а также в минздраве рассказали, сколько человек пострадали от последствий жары с начала лета.