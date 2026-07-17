В Кемерове спасатели освободили застрявшего между балконами коршуна

Фото: Кемеровская служба спасения.

В Ленинском районе Кемерова коршун застрял в балках между балконами многоэтажки. На помощь ему пришли специалисты Службы спасения.

Птица попала лапами в зазор между плитами и пыталась отчаянно пыталась выбраться из плена. Жильцы дома, видя страдания бедолаги, позвонили спасателям.

Специалисты при помощи автовышки поднялись на шестой этаж, накрыли коршуна сумкой и отодвинули деревянную конструкцию, мешающую освободить лапы. Затем птицу спустили на землю, поместили в коробку и передали орнитологам для осмотра на предмет повреждений.

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