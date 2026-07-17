Кемеровчане смогут бесплатно увидеть выставку импрессионистов в музее ИЗО

Фото: министерство культуры Кузбасса.

Жителей Кемерова позвали бесплатно посетить выставку «Искусство впечатления. Импрессионизм», которая проходит в музее ИЗО. Акция действует всего один день – 26 июля, сообщили в музее.

«26 июля – «экватор» выставки «Искусство впечатления. Импрессионизм». Исполняется ровно месяц со дня открытия, и впереди нас ждет еще один месяц с шедеврами Пушкинского музея. Приглашаем вас вместе с родными и близкими людьми в этот день посетить выставку «Искусство впечатления. Импрессионизм» совершенно бесплатно!» - сказано в сообщении.

Для получения бесплатного билета нужно забронировать его, пройдя по ссылке на сайт. При входе достаточно будет показать распечатку билета или скриншот.

Напомним, что на выставке представлены подлинные картины Гюстава Курбе, Камиля Писсарро, Поля Сезанна и других выдающихся художников XIX–XX века из собрания Пушкинского музея.

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