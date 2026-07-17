В Кемерове у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи кемеровской поликлиники №5 выявили у двух пациенток рак молочной железы на ранней стадии. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

У женщин не было жалоб, они просто пришли на плановый осмотр. Так, 40-летняя пациентка впервые проходила маммографию. Результат — подозрение на онкопатологию. У второй пациентки, 51-летней кемеровчанки, во время планового визита гинеколог провел пальпацию молочных желез и нашел уплотнение.

Обеим сделали пункцию под контролем УЗИ. Результаты гистологических исследований подтвердили диагноз.

Сейчас женщины уже прооперированы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе с начала лета от последствий жаркой погоды пострадали 95 человек, а также водитель электросамоката проехал на «красный» и врезался в машину.