В Кемерове у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Врачи кемеровской поликлиники №5 выявили у двух пациенток рак молочной железы на ранней стадии. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.
У женщин не было жалоб, они просто пришли на плановый осмотр. Так, 40-летняя пациентка впервые проходила маммографию. Результат — подозрение на онкопатологию. У второй пациентки, 51-летней кемеровчанки, во время планового визита гинеколог провел пальпацию молочных желез и нашел уплотнение.
Обеим сделали пункцию под контролем УЗИ. Результаты гистологических исследований подтвердили диагноз.
Сейчас женщины уже прооперированы.
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