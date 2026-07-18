Более 24 тысяч кузбассовцев обратились за помощью из-за укусов клещей

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В Кузбассе за неделю с 7 по 14 июля за помощью из-за укусов клещей в больницы обратились 588 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала весны от опасных паразитов пострадали уже 24 900 человек, в том числе 4 976 детей.

В 33,8% снятых с кузбассовцев клещей был обнаружен возбудитель боррелиоза, в 3,6% возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 3,2% - гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 2,1% - вирус клещевого энцефалита.

В ведомстве напомнили, что предотвратить заражение могут меры профилактики, которые проводятся по результатам исследования клеща. Поэтому при присасывании кровопийцы нужно сразу же обращаться в больницу.

Ранее мы писали, что в минздраве рассказали, сколько человек пострадали от последствий жары с начала лета, а также в Кузбассе заработала горячая линия по вопросам зачисления в 10-й класс.