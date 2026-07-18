В Кузбассе резко ухудшится погода 18 июля

Сутки 18 июля на территории Кемеровской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 18 июля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в МЧС региона.

В ближайшие сутки возможны сильные дожди, ливни, грозы и крупный град.

Кузбассовцам напомнили, что во время грозы не стоит прятаться под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Если сильный ливень и град застал на улице, лучше укрыться в подъездах зданий. Находясь дома, нужно держаться дальше от окон, во время грозы отключить электроприборы.

Ранее мы писали, что в минздраве рассказали, сколько человек пострадали от последствий жары с начала лета, а также в Кузбассе заработала горячая линия по вопросам зачисления в 10-й класс.