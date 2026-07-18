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НовостиОбщество18 июля 2026 3:26

В Кузбассе резко ухудшится погода 18 июля

Весь день по области ожидаются грозы, ливни, крупный град
Анастасия СЕРГЕЕВА
Сутки 18 июля на территории Кемеровской области ожидаются сильные дожди, грозы, град.

Сутки 18 июля на территории Кемеровской области ожидаются сильные дожди, грозы, град.

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 18 июля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в МЧС региона.

В ближайшие сутки возможны сильные дожди, ливни, грозы и крупный град.

Кузбассовцам напомнили, что во время грозы не стоит прятаться под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Если сильный ливень и град застал на улице, лучше укрыться в подъездах зданий. Находясь дома, нужно держаться дальше от окон, во время грозы отключить электроприборы.

Ранее мы писали, что в минздраве рассказали, сколько человек пострадали от последствий жары с начала лета, а также в Кузбассе заработала горячая линия по вопросам зачисления в 10-й класс.