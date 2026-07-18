В Кузбассе водитель «Жигулей» едва не устроил ДТП и получил штраф

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Прокопьевске оштрафовали водителя автомобиля ВАЗ, который чуть не устроил ДТП на улице Энергетической. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Нарушение зафиксировал на камеру один из участников дорожного движения. На кадрах видно, как автомобилист совершает обгон при ограниченной видимости: выезжает на встречную полосу, создав при этом аварийную ситуацию. Автору видео пришлось свернуть на обочину, чтобы избежать столкновения.

Инспекторы ДПС нашли нарушителя и составили не него протокол. В качестве наказания мужчине назначен административный штраф на сумму 7 500 рублей.

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