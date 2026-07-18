Фото: сайт ХК "Кузбасс".

Кемерово примет предварительный этап Кубка России по хоккею с мячом среди команд зоны «Восток». Об этом сообщили в ХК «Кузбасс».

Матчи стартового раунда пройдут с 13 по 22 сентября. По итогам состязаний в финальный этап выйдут три лучшие команды. Главный трофей будет разыгран в Хабаровске с 4 по 12 октября.

Предварительный этап Кубка России среди команд зоны «Запад» состоится в Ульяновске.

Ранее мы писали, что в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс, а также более 24 тысяч кузбассовцев обратились за помощью из-за укусов клещей.