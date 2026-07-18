Жителя Кемерова приговорили к исправительным работам за найденный телефон

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В Кемерове к исправительным работам приговорили 48-летнего мужичину, который прикарманил чужой мобильный. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В мае прошлого года мужчина нашел на улице телефон, но вместо того, чтобы попытаться вернуть его владельцу или передать в полицию, оставил себе для личного пользования. Сумма ущерба составила более 10 000 рублей.

Хозяйка телефона, обнаружив пропажу, обратилась за помощью к правоохранителям, после чего силовики установили похитителя. Мужичина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража».

Суд признал кемеровчанина виновным и приговорил к 240 часам исправительных работ.

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