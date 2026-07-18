Погода в Кузбассе 19 июля 2026 года: ливни и грозы сохранятся

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В Кузбассе 19 июля 2026 года ожидается неустойчивая погода: дожди, грозы и жара до +27 градусов. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью по области температура составит +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Ветер - юго-западный с переходом на северный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах – ливни. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы.

Погода в Кемерове 19 июля 2026 года

В Кемерове ночью температура будет в пределах +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов. Ветер - юго-западный с переходом на северный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Ранее мы писали, что в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс, а также более 24 тысяч кузбассовцев обратились за помощью из-за укусов клещей.