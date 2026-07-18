В Кузбассе на выборы выдвинуты 14 человек от пяти партий

Фото: архив КП. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кузбассе на сегодняшний день на выборы выдвинуто 14 кандидатов от 5 политических партий. Об этом сообщили в Избиркоме региона.

Всего в области образованы четыре одномандатных округа: Кемеровский избирательный округ № 102, Прокопьевский избирательный округ № 103, Заводский избирательный округ № 104, Новокузнецкий избирательный округ № 105.

Кандидатами в округе №102 стали Артем Николаев (ЛДПР), Антон Горелкин, («Единая Россия») и Сергей Сотников («Справедливая Россия»).

В округе №103 кандидатуры выдвинули Кирилл Правдин (ЛДПР), Вячеслав Петров («Единая Россия») и Наталья Серикова («Справедливая Россия»).

В округе № 104: Ярослав Рудниченко (ЛДПР), Павел Федяев («Единая Россия»), Ирина Ковалева, («Справедливая Россия») и Олеся Терзицкая (КПРФ).

В округе № 105: Мария Городештян (ЛДПР), Олег Матвейчев («Единая Россия»), Алексей Барсуков («Новые люди») и Ирина Зайцева («Справедливая Россия»).

В избиркоме напомнили, что заявки от кандидатов принимаются до 18.00 среды, 22 июля.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября этого года.

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