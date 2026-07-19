В Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что в последние дни на АЗС региона был рост очередей.

Он отметил, в течение всей субботы он вместе с рабочей группой вел непрерывные переговоры с поставщиками топлива и принимал меры по ускорению логистики горючего в регионе. В результате удалось нарастить число работающих заправок.

Сегодня проинспектировал как вновь открывшиеся точки, так и те АЗС, где накануне наблюдался наибольший ажиотаж. По словам губернатора, очереди уменьшились, ситуация приходит в норму.

При этом Илья Середюк подчеркнул важность своевременного учета нефтяными компаниями роста спроса на топливо и необходимости поддержания достаточных запасов горючего. Мониторинг ситуации продолжается.

Ранее мы писали, что в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс, а также более 24 тысяч кузбассовцев обратились за помощью из-за укусов клещей.