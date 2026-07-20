Мэр Новокузнецка рассказал о мерах по повышению безопасности горожан

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В Новокузнецке оборудуют аптечками места массового пребывания людей и разработают единую систему городской навигации к укрытиям. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Он отметил, что по поручению губернатора разрабатываются меры для повышения безопасности горожан. Работа ведется в трех направлениях.

Первое - оснащение мест массового пребывания модулями первой помощи. Список локаций будет согласован с региональным минздравом. Также сейчас прорабатываются меры защиты аптечек от вандалов.

Второе - единая система городской навигации к укрытиям. Сейчас специалисты делают макет указателей - они будут выполнены по единому стандарту. ‎ ‎

Третье направление - информационно-методическая работа с педагогами.

«Запуск просветительских занятий для школьников по отработке практических сценариев в рамках курса ОБЖ планируем в начале учебного года», - сообщил мэр.

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