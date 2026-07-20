В кузбасских кинотеатрах бесплатно покажут популярные фильмы

Фото: "Культура Кузбасса" / МАХ

29 августа в Кузбассе пройдет Всероссийской акция «Ночь кино — 2026» - кинотеатры, дома культуры, клубы, музеи, библиотеки, открытые городские площадки покажут бесплатно популярные ленты.

Как сообщает паблик «Культура Кузбасса», к акции уже присоединилось 137 площадок по всему региону. Для жителей пройдут мастер-классы, концерты и викторины, а также показы кассовых отечественных кинофильмов. В этом году в программу войдут четыре популярные ленты: «Чебурашка 2» (6+), «Буратино» (6+), «Ангелы Ладоги» (12+), «Малыш» (16+). Вход на все кинопоказы в рамках «Ночи кино» является бесплатным.

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