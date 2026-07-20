Губернатор Кузбасса открыл комментарии под своими постами в мессенджере МАХ

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк открыл комментарии под своими постами в МАХ после того, как мессенджере появилась такая возможность.

«Вы знаете, что во всех моих соцсетях комментарии всегда были открыты. Это позволяет видеть ваши вопросы, добрые слова, а также замечания. И для меня это важно! Теперь эта возможность появилась и в МАХ. Сегодня открываю комментарии в канале», - написал глава региона в понедельник, 20 июля.

Ранее мы писали, что третья декада июля в Кузбассе ожидается по температурам выше климатических норм, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.